Malatya'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen operasyonunda bir miktar sentetik uyuşturucu ile bıçak bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Pençe" timi, kent merkezinde Turgut Temelli Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile bıçak ele geçirilen şüpheli gözaltına alınarak, Beydağı Polis Merkezi'ne teslim edildi.