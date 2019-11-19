Son Dakika Haberleri: Malatya'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Malatya'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonunda bir miktar sentetik uyuşturucu ile bıçak bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Malatya'da düzenlenen operasyonunda bir miktar sentetik uyuşturucu ile bıçak bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Pençe" timi, kent merkezinde Turgut Temelli Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile bıçak ele geçirilen şüpheli gözaltına alınarak, Beydağı Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:02 Kaynak: AA
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