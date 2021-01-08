Malatya'da üzerinde uyuşturucu madde bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da üzerinde uyuşturucu madde bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı

08.01.2021 16:49
Malatya'da üzerinde uyuşturucu madde bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Malatya'da polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şüphe üzerine durdurulan kişilerin üst araması yapıldı.

Çalışma neticesinde 10 şüphelinin üst aramasında toplamda 43 gram sentetik uyuşturucu, 43 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 37 fişek ile 2 kesici alet ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da üzerinde uyuşturucu madde bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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