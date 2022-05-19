Malatya'da üzerine ağaç devrilen 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da üzerine ağaç devrilen 2 kişi yaralandı

19.05.2022 17:53
Malatya'da üzerine ağaç devrilen 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Turgut Özal Tabiat Parkı'nda gezintiye çıkan M.Ö. (17) ve T.K'nin (21) üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

Yaralanan M.Ö. ve T.K. 112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek bölgeden kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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