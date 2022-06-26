Malatya'da Vahap Küçük anısına U11- U12 Futbol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da Vahap Küçük anısına U11- U12 Futbol Turnuvası düzenlendi

26.06.2022 17:29
Malatya'da Vahap Küçük anısına U11- U12 Futbol Turnuvası düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde vefat eden Belediye Başkanı Vahap Küçük anısına, U11- U12 Futbol Turnuvası düzenlendi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde vefat eden Belediye Başkanı Vahap Küçük anısına, U11- U12 Futbol Turnuvası düzenlendi.

Malatya Amatör Spor Kulüplerinden Doğanşehir Belediye spor ev sahipliğinde Doğanşehir ilçe stadyumunda 2020 yılında vefat eden Belediye Başkanı Vahap Küçük anısına U11- U12 futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuvaya Demir Grup Sivasspor, Diyarbakır İnter Akademi, Battal Sarıca Futbol Akademisi, Malatya Afo, Etem Tambay Futbol Akademisi ve Doğanşehir Belediyespor U11 ve U12 futbol takımları katıldı.

Turnuva'da konuşan Kaymakam Mehmet Kılıç, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm takımlara başarılar diledi.

Doğanşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nusret Ürkmez ise turnuvaya katılan bütün takımlara teşekkür ederek, "Bu turnuvada öncelikli amacımız sporcularımızın farklı illerden gelen sporcu kardeşleriyle tanışması, kaynaşması ve birlikle spor yapmasıdır. Elbette bu bir turnuvadır ve birincisi olacaktır. Ama bizim gönlümüzde burada bulunan 6 futbol kulübü birinci olmuştur." dedi.

Yapılan organizasyona Malatya Baro Başkanı Onur Demez, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Seyfullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı, BBP ilçe Başkanı Yaşar Toraman ve İlçe Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Rıfat Topal ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Vahap Küçük anısına U11- U12 Futbol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Vahap Küçük anısına U11- U12 Futbol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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