Malatya'da vaka sayısı arttı - Son Dakika

Malatya'da vaka sayısı arttı

04.03.2021 16:02

Malatya'da vaka sayısı arttı Malatya Valisi Aydın Baruş, Covid-19 risk grubunda 1 Mart günü orta grupta yer alan Malatya'da son 3 günde vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Malatya'da vaka sayısı arttı

MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, Covid-19 risk grubunda 1 Mart günü orta grupta yer alan Malatya'da son 3 günde vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Normalleşme süreci nedeniyle yüzde 50 kapasite ile çalışmalarına izin verilen lokantalar, kafeler ve diğer işletmeler Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler tarafından denetlendi. Denetleme sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Baruş, Malatya'da son 3 günde vaka sayılarında ciddi bir artış olduğunu ifade ederek, "Aralık-Ocak döneminde Malatya'da ciddi bir düşme oldu ve bu bizi rahatlattı. Ancak şöyle bir yanlış bir beklentiye girildi nasıl olsa vaka sayıları düştü hasta sayılarımız düştü dolayısıyla biz normal hayatımıza kaldığı yerden devam edebiliriz. Kesinlikle bu düşünceye kapılmamız lazım yoksa eski günlere geri döneriz. 1 Mart'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu ve bu açıklamalar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'deki iller risk bakımından 4 gruba ayrıldı, hepinizin bildiği gibi bu 4 grubun içerisinde Malatya orta risk grubunda yer aldı. 100 bin kişiye düşen bakan sayısı bakımından ve diğer ölçütler bakımından değerlendirme sonucu ve kabinede alınan kararlar çerçevesinde de bazı kısıtlamaların ilimizde kaldırılması kararı alındı. 2 Mart'tan itibaren bu kısıtlamaların kalkması tabii hepimizi sevindirdi hem esnafımız hem vatandaşımız biraz daha rahat hareket edebilme sosyal hayatını daha rahat devam ettirebilme açısından belirli imkanları kavuştu" diye konuştu.

Malatya'da vaka sayılarında son 3 günde ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Baruş, "İlimizde son 3 günde vaka sayılarında ciddi yükseliş var. Bu da şunu gösteriyor gerek havaların güzelleşmesi sıcaklığın artması münasebetiyle vatandaşlarımızın dışarıya daha fazla çıkması çocuklarımızın dışarıya daha fazla çıkması sonucu temas anlamında artış olması nedeniyle bu vaka sayılarındaki artışın oluştuğunu düşünüyoruz. Bu da bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

Baruş,"Eğer kısıtlama gelirse tekrardan pazar günleri sokağa çıkmak yasağı gelecek. Okullarımızda ara sınıflarda yani 5 6 7 sınıflar 9-10-11 sınıflar eğitimine tekrar devam edemeyecek, sadece 8 ve 12. sınıflar eğitim alabilecek ve ilkokullara diğer taraftan bazen tesisleri açılma izni verilmişti halı saha gibi tesisleri spor tesislerine onların tekrar kapanması ve 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza tekrar kısıtlama gelecek, tüm vatandaşlarımızın kurallara uyma konusunda duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Covid-19 risk grubunda 1 Mart günü orta grupta yer alan Malatya'da önümüzdeki günlerde renk durumu vaka sayısına göre belli olacak.

Malatya'da vaka sayısı arttı

Koronavirüs, Malatya, Aydın, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Malatya'da vaka sayısı arttı - Son Dakika


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