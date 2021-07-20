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Malatya'da Vali Aydın Baruş, kent protokolüyle bayramlaştı - Son Dakika

Malatya'da Vali Aydın Baruş, kent protokolüyle bayramlaştı

20.07.2021 20:07
Malatya'da Vali Aydın Baruş, kent protokolüyle bayramlaştı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Baruş, Hürriyet Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, geçen yıl kovid-19 salgını dolayısıyla Kurban Bayramında bayramlaşmanın yapılmadığını hatırlattı.

Gençlere kovid-19 aşılarını zamanında yaptırmalarını tavsiye eden Baruş, "Şu anda bu salgını önlemenin yegane yolu aşı gibi görünüyor. Kendilerinin büyüklerinin ve ailelerinin sağlıkları için bir an önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Hastanede yatanların yüzde 90'ının aşı olmadığını görüyoruz. Aşının çok önemli bir unsur olduğu burada ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Baruş, "Bayramların amacı birlik ve beraberliği sağlamak, kırgınlıkları bir kenara atıp yeniden kardeşcesine sarılmak, ülkemiz ve kentimiz için önemli." dedi.

Bayramlaşma törenine, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgenarel Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Malatya'da Vali Aydın Baruş, kent protokolüyle bayramlaştı
Malatya'da Vali Aydın Baruş, kent protokolüyle bayramlaştı
Malatya'da Vali Aydın Baruş, kent protokolüyle bayramlaştı
Malatya'da Vali Aydın Baruş, kent protokolüyle bayramlaştı
Malatya'da Vali Aydın Baruş, kent protokolüyle bayramlaştı

COVIRAN Bereket, Malatya, Kurban, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Vali Aydın Baruş, kent protokolüyle bayramlaştı - Son Dakika


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