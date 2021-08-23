Valizinde 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.B, çıkarıldığı hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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