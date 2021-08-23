Malatya'da valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan bir kişinin valizinde yapılan aramada, 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan bir kişide üst araması yapıldı. Aramada, ismi açıklanmayan şüphelinin yanındaki valize saklanmış 1 kilo 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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