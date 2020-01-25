Malatya'da vatandaşlar deprem sonrası camilere sığındı - Son Dakika

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Malatya'da vatandaşlar deprem sonrası camilere sığındı
6 saat önce
Elazığ depreminin yıkıcı olduğu Malatya'da depremin hemen ardından artçı sarsıntılar devam ederken bazı vatandaşlar ise dondurucu soğuktan korunmak için camilere sığındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:21 Kaynak: İHA
Elazığ depreminin yıkıcı olduğu Malatya'da depremin hemen ardından artçı sarsıntılar devam ederken bazı vatandaşlar ise dondurucu soğuktan korunmak için camilere sığındı.
Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak günü saat 20.55'de 6.8 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği komşu kent Malatya'da deprem sonrası yüksek katlı binalarda oturan vatandaşların bazıları, artçı depremler nedeniyle tek katlı camilerde sabahladı.
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