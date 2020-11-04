Malatya'da vatandaşlara deprem eğitimi - Son Dakika

Malatya'da vatandaşlara deprem eğitimi

04.11.2020 15:13
Malatya'da vatandaşlara deprem eğitimi, System.String[]

Geçtiğimiz Ocak ayında 44 kişinin öldüğü 6,8 büyüklüğündeki Sivrice depremi sonrası Malatya'da vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete açılan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezinde eğitim alıyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında 44 kişinin öldüğü 6,8 büyüklüğündeki Sivrice depremi sonrası Malatya'da vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete açılan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezinde eğitim alıyor.

Deprem fay hattında bulunan ve son yaşanan 6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depreminden etkilenen Malatya'da vatandaşlar depreme karşı bilinçleniyor. 5 binin üzerinde evin hasar gördüğü ve kentte 4 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası, halkın deprem anı ve sonrasında neler yapması gerektiği konusunda verilen eğitimler sürüyor.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete açılan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, pandemi kuralları altında yeni dönem eğitim çalışmalarına başladı. Eğitimlerin yeniden başlaması nedeniyle merkezi ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, deprem ve doğal afetlerden vatandaşları koruyacak temel noktanın bilgi ve eğitim olduğunu söyledi.

"Türkiye'deki sayılı afet eğitim merkezlerinden birine sahibiz"

Malatya'daki Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi'nin Türkiye'deki sayılı afet eğitim merkezinden biri olduğunu dile getiren Başkan Çınar, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle her yaştan vatandaşın deprem eğitimini eksiksiz alması gerektiğini söyledi. Pandemi, deprem ve doğal afetler nedeniyle çok zor ve sıkıntılı günlerden geçildiğini aktaran Başkan Çınar, "Çevresel sorunlar ve iklimsel değişiklikler nedeniyle son zamanlarda toplum ve insan hayatını olumsuz etkileyen deprem ve doğal afetlerle sık sık karşılıyoruz. Depremi en az hasarla atlatmak için, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalıyız" ifadelerine yer verdi.

"Deprem bilinci kazandırmaya çalışıyoruz"

Depremden korunmanın başlıca yollarından birisinin de bilinçli eğitim olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, şunları söyledi:

"Deprem ve doğal afetler her an gelebilir, çünkü ülkemiz deprem kuşağında, böyle bir riskin olduğunu asla unutmamalıyız. Bu tür felaketlerden kendimizi yeterli düzeyde korumanın yolu, bilgi sahibi olmaktır. Hem kendimizi hem de sevdiklerimizin hayatını ancak yeterli bilgiye sahip olursak ve bunları da çevremizdekilerle paylaşırsak koruyabiliriz. Vatandaşlarımızı bu tür hadiselere karşı bilgilendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak adına yerel yönetimlere ciddi görevler düşmektedir. Eğitim hizmetlerine sınırsız destek veren Yeşilyurt Belediyesi olarak deprem ve doğal afetler konularında her yaştan vatandaşımızı bilgi sahibi yapmak ve bilinçlendirmek adına ülkemizin sayılı afet eğitim merkezlerinden bir tanesi olan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi gibi özel bir yatırımı Malatya'mızda faaliyete sunmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Buranın amacı hemşerilerimize deprem bilinci kazandırmaktır. AFAD İl Müdürlüğünden gelen deneyimli ekiplerin gözetiminde düzenlediğimiz eğitim programların da, deprem nasıl oluşur, deprem sırasında neler yapılmalıdır, deprem çantasında neler olmalıdır, deprem sonunda korunma yolları nelerdir gibi konuların dışında simülasyon odamızda ise daha önce yaşanmış depremlerin bire bir yaşatılmasını sağlıyoruz. Burada depremle ilgili merak edilen her şeyin bulunabileceği bir mekanizmayı oluşturduk."

"Yardımlarımızı yarın İzmir'e göndereceğiz"

İzmir'deki deprem sonrası başlattıkları yardım kampanyası hakkında da bilgi veren Başkan Çınar, AFAD Malatya İl Müdürlüğüyle ortaklaşa düzenledikleri kampanya sonucu toplanan yardımların Perşembe günü İzmir'e uğurlanacağını ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni dönemin ilk eğitim programına katılan öğrencilere AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile birlikte satranç takımı hediye etti. - MALATYA

Malatya'da vatandaşlara deprem eğitimi
Malatya'da vatandaşlara deprem eğitimi
Malatya'da vatandaşlara deprem eğitimi
Malatya'da vatandaşlara deprem eğitimi

Yeşilyurt, Sivrice, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da vatandaşlara deprem eğitimi - Son Dakika


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