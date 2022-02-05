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Malatya'da, vatandaşlara olası afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı - Son Dakika

Malatya'da, vatandaşlara olası afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı

05.02.2022 10:27
Malatya'da, vatandaşlara olası afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı

Malatya'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) tarafından vatandaşlara olası afetlere kartı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Malatya'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) tarafından vatandaşlara olası afetlere kartı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir alış veriş merkezinde açılan stantta vatandaşlar afet durumunda neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Stantta, AFAD Acil Mobil uygulaması kullanımı da vatandaşlara gösterildi, AFAD gönüllülük sistemiyle ilgili de bilgi verildi.

Etkinlikte, çocuklara yönelik etkinlik ve hikaye kitapları hediye edildi.

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Malatya, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da, vatandaşlara olası afetlerde yapılması gerekenler anlatıldı - Son Dakika


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