Malatya'da Vefa Konağı yeniden hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Malatya'da Vefa Konağı yeniden hizmet vermeye başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet veren Vefa Konağı, yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet veren Vefa Konağı, yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konakta, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet sunuluyor.

Koronavirus salgını dolayısıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının arından Vefa Konağı, yeniden kapılarını açtı. 65 yaş üstü vatandaşların uğrak yeri olan Vefa Konağı, kentin emektarlarını ağırlamaya devam ediyor.

Konak, nezih ortamıyla ziyaretçilerinin rahat etmesini sağlıyor. Salgın dolayısıyla başlayan yeni süreçte, gerekli tedbirler alınarak, şehrin büyüklerinin sosyal ortam ihtiyaçları gideriliyor.

Vefa Konağı ziyaretçileri, çaylarını içip sohbet ederek keyifli vakit geçiriyorlar.

Verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiren ziyaretçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:29 Kaynak: AA

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