Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı

10.09.2022 18:05

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir inşaat sahasında çalışanların üzerine vinç devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta henüz belirlenemeyen bir nedenden devrilen vinç işçilerin üzerine düştü.

İnşatta vinç çalışanların üzerine devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı

3 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Olayda ilk belirmemelere göre Fatih Kızılkaya, Mesut Gündoğan ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybederken 2 işçi ise ağır yaralandı.

İnşatta vinç çalışanların üzerine devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken Vali Hulusi Şahin ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olay yerine gelerek bilgi aldı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yarılıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnşatta vinç çalışanların üzerine devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı
İnşatta vinç çalışanların üzerine devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı
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İnşaatta Vinç Kazası, 3 Ölü İnşaatta Vinç Kazası, 3 Ölü Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da vinç faciası! 3 işçi yaşamını yitirirken 2 işçi de ağır yaralandı - Son Dakika
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