Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Köroğlu, AA muhabirine, yaban hayatın korunmasına önem verdiklerini söyledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Avcılar ve Atıcılar Derneğinin birlikte sosyal sorumluluk kapsamında doğaya yiyecek bıraktıklarını belirten Köroğlu, "Bölgede yaban domuzu, kurt, tavşan, keklik, yaban ördeği ve kuş gibi hayvanların bulunmakta. Yaban hayvanları kar nedeniyle yiyecek bulamadığından doğaya buğday bıraktıklarını duyduk ve onları ziyaret ettik. Bu duyarlı davranışlarından dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doğanşehir Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Sandal'da doğaya yem bırakma etkinliklerine katılan Köroğlu'na teşekkür etti.