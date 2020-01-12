Malatya'da yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Malatya'da yaban hayvanları unutulmadı

7 saat önce

Malatya'da kış mevsimi nedeniyle karla kaplanan yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Malatya'da yaban hayvanları unutulmadı, System.String[]

Malatya'da kış mevsimi nedeniyle karla kaplanan yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şubesi tarafından, her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de doğaya yem bırakma çalışması yapıldı. Ekipler, karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanların uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara buğday bıraktı.


Mevsim şartlarına göre bölgede yaban hayvanları için başlatılan yiyecek bırakma çalışmalarının belirli periyotlarda devam edeceği belirtildi. - MALATYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı
Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı

Son Dakika Haberleri
18:46 Trump'tan İran rejimine "protestocuları öldürmeyin" çağrısı - Son Dakika
18:44 Mersin trenin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
18:44 Hatay'da yaralı karaca tedavi altına alındı - Son Dakika
18:42 Kanal İstanbul'a "Hayır" demek için insan zinciri oluşturuldu (2) - Son Dakika
18:38 Karayoluna inen vaşağın umursamaz hali böyle görüntülendi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 18:48:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]