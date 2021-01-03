Malatya'da yaban keçisi avlayan ve kısıtlamaya uymayan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

Malatya'da yaban keçisi avlayan ve kısıtlamaya uymayan 4 kişiye para cezası
03.01.2021 17:59
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kaçak avlanan 4 kişiye para cezası uygulandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kaçak avlanan 4 kişiye para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eskiköy Mahallesi Geler Mezrası civarındaki denetimler sırasında 4 kişiyle karşılaştı.
Yasa dışı şekilde yaban keçisi vurduğu tespit edilen 4 şahsa, toplam 27 bin 777 lira ceza kesildi. Ayrıca kişi başına 2 bin 403 lira idari yaptırım cezasının uygulandığı 4 kişiye, kaçak avcılık nedeniyle 37 bin 389 lira cezai işlem uygulandı.
Söz konusu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi.
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