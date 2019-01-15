Malatya'da "Yabancıların Ülkemize Uyumları" Projesi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Dairesi Başkanlığı'nın faaliyet programında yer alan 'Yabancıların ülkemize uyumları' kapsamında, Türk ve yabancı uyruklu çocukların eğitim gördüğü okulda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Dairesi Başkanlığı'nın faaliyet programında yer alan 'Yabancıların ülkemize uyumları' kapsamında, Türk ve yabancı uyruklu çocukların eğitim gördüğü okulda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Malatya Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Hasan Varol-2 İlk ve Ortaokulu'nda birlikte eğitim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrencileri ziyaret etti.



Öğrencilerle tek tek ilgilenen ve geleceğe dair hedeflerini soran Büyüknalçacı, proje kapsamında hazırlanan hediyeleri dağıttı.



Program sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyüknalçacı, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye uyumlarını, kültür aktarımını yapabilmek için projenin hayata geçtiğini belirtti.



Proje kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttıklarını anlatan Büyüknalçacı, "Burada gördüğüm manzara da artık onların arkadaş oldukları. Birlik ve beraberlik içerisinde dost olduklarını gözlemledim. Türkçeyi de gayet iyi konuşuyorlar. İnşallah bu şekilde devam edecek ve biz de kültür aktarımımızı en güzel şekilde yapacağız." diye konuştu.

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