Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki yabani dağ keçileri drone ile görüntülendi.
"Doğal-Sit-Nitelikli Koruma Alanı" olarak tescil edilen Erkenek Karanlıkdere Kanyonu'nda, dağ keçileri otlarken görüntülendi.
Kendilerini kayıt altına alan dronu izleyen dağ keçileri, kayalıklara doğru koşmaya başladı.
Koşularına ara vererek meraklı bakışlarını sürdüren yabani dağ keçileri, daha sonra sarp kayalıklar arasında gözden kayboldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yabani dağ keçileri drone ile görüntülendi - Son Dakika