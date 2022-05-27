Malatya'da yağma, tehdit ve hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da yağma, tehdit ve hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı

27.05.2022 12:10
Malatya'da yağma, tehdit ve hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte farklı tarihlerde "iş yerinden hırsızlık, yağma, kasten yaralama, tehdit, şantaj, nitelikli dolandırıcılık" olaylarına karışan zanlıların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Malatya, Güncel, Son Dakika

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