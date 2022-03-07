Malatya'da yağma ve gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da yağma ve gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı

07.03.2022 11:57
Malatya'da yağma ve gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı

Malatya'da yağma ve gasp yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da yağma ve gasp yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir müştekinin ikametinin dolabından 17 bin lira çalınması, bir kişinin 100 lirasının gasbedilmesi ve tehdit, kişilerin huzurunu bozma, yağma ve gasp olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yağma ve gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da yağma ve gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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