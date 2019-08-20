Malatya'da yağmur
2 saat önce
Malatya'da öğlen saatlerinde başlayan yağmur, kısa süreli etkisini gösterdi.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:12 Kaynak: AA
'da öğlen saatlerinde başlayan yağmur, kısa süreli etkisini gösterdi.
Kentte öğlen saatlerinde etkili olan yağışın ardından, kent merkezinde trafik yavaşladı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve iş yerlerinin saçaklarının altında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış daha sonra etkisini kaybetti.
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