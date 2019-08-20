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Malatya'da yağmur

2 saat önce

Malatya'da öğlen saatlerinde başlayan yağmur, kısa süreli etkisini gösterdi.

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Malatya'da öğlen saatlerinde başlayan yağmur, kısa süreli etkisini gösterdi.
Kentte öğlen saatlerinde etkili olan yağışın ardından, kent merkezinde trafik yavaşladı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve iş yerlerinin saçaklarının altında bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış daha sonra etkisini kaybetti.
Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:12 Kaynak: AA
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