Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
2 saat önce
MALATYA'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:57 Kaynak: DHA
MALATYA'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte günlerdir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından aniden bastıran sağanağa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sokakta yağmura yakalananlar korunmak için kapalı yerlere sığındı. Alt geçitler suyla dolarken, yağmur nedeniyle kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Göle
dönen yollarda itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Etkili yağış kentte hasarlı kazalara yol açarken, trafik ekipleri yollardaki sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.
- Malatya
Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi!
Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla ezdiği anlar kameraya yansıdı
Son Dakika! YÖK, 2019 ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı
Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok