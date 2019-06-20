Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
1 saat önce
Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkilediMalatya'da, öğle saatlerinde aniden etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:26 Kaynak: DHA
'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Malatya'da, öğle saatlerinde aniden etkili olan yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte günlerdir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından aniden bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sokakta yağmura yakalananlar korunmak için kapalı yerlere sığındı. Alt geçitleri suyla dolduran yağmur nedeniyle kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Göle
dönen yollarda itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Etkili yağış kentte hasarlı kazalara yol açarken trafik ekipleri yollardaki sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.
Son Dakika! YÖK, 2019 ön lisans ve lisans kontenjanlarını açıkladı
Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok
İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı
Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!