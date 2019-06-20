Son Dakika Haberleri: Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

MALATYA'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]
MALATYA'da, öğle saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte günlerdir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından aniden bastıran sağanağa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sokakta yağmura yakalananlar korunmak için kapalı yerlere sığındı. Alt geçitler suyla dolarken, yağmur nedeniyle kentte trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Göle dönen yollarda itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Etkili yağış kentte hasarlı kazalara yol açarken, trafik ekipleri yollardaki sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:34 Kaynak: DHA
Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi! Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla ezdiği anlar kameraya yansıdı Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi: Olayları çarpıtmaya gerek yok Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:46:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]