Malatya'da yakalanan 3 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da evden ve araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aslanbey Mahallesi'nde iki evden 2 altın küpe, 2 çeyrek altın ve 40 gram ağırlığında 2 bileziğin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Başharık Mahallesi'nde bir araçtan 50 bin lira çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.