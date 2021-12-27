Malatya'da yakalanan 3 hırsızlık ve 1 gasp şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da çeşitli hırsızlık ve gasp olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Özalper Mahallesi'nde bir ikametten bebek arabası, elektrikli süpürge, fırın ve 2 kahve makinesiyle Çilesiz Mahallesi'nde bir evden kangal cinsi köpeğin çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte 3 aracın farklı zamanlarda çalınması olayıyla ilgili de çalışma yapan ekipler, her üç olayın şüphelisi 2 zanlıyı yakaladı. Araçlar müştekilerine teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Hidayet Mahallesi'nde bir kişiyi bıçakla tehdit edip 450 lirasını gasbeden şüpheli, yapılan çalışma sonucu suç aleti ve parayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gasp şüphelisi, tutuklandı.