Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin Malatya'daki yapılanması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan şüphelinin Battalgazi ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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