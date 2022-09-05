İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 Temmuz'da Orduzu Göleti'nin kenarında arkadaşlarıyla otururken silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Onur K'nin ölümüne ilişkin çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, saldırının faili olarak aranan F.A'yı İstanbul'da sahte kimlikle yakaladı.

Malatya 'da yaklaşık 1,5 ay önce bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin İstanbul 'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da cinayet şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.