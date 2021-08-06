Malatya'da yaklaşık 2,5 ton kayısı çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da yaklaşık 2,5 ton kayısı çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da yaklaşık 2,5 ton kuru kayısı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Malatya'da yaklaşık 2,5 ton kuru kayısı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Akçadağ ve Yeşilyurt ilçelerinde meydana gelen 4 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler 48 saatlik MOBESE kaydı ve 36 saatlik güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde hırsızlık olaylarına karışan 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 ton 451 kilogram kuru kayısı, 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kelebek çakı, 1 hançer ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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