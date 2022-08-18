Bir haftada aynı evde iki kez soyuldu; hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Bir haftada aynı evde iki kez soyuldu; hırsızlık anları kamerada

18.08.2022 14:57

MALATYA'da Yakup Korkmaz'a ait ev, bir haftada iki kez soyuldu.

MALATYA'da Yakup Korkmaz'a ait ev, bir haftada iki kez soyuldu. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden her iki hırsızlık olayının şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirledi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şehit Fevzi Mahallesi'nde Yakup Korkmaz'a ait 2 katlı müstakil eve bir haftada iki kez hırsız girdi. İlk hırsızlık 11 Ağustos'ta yaşandı. Kimliği belirsiz şüpheli, evin yan kapısının üzerinden atlayarak ikinci kata çıktı. Bir süre üst katta gezinen şüpheli, daha sonra aşağı indi ve demir kapıyı kırarak içeri girdi. O anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Evdeki otomobil teybini çalan şüpheli, fark ettiği güvenlik kamerasını da kırdı.

Bu olaydan 4 gün sonra, 15 Ağustos gecesi bu kez evin çatısından aşağıya inen şüpheli, camı kırarak içeriye girdi ve evde bulunan hoparlörü çalarak kaçtı.?"DURUMU EMNİYET EKİPLERİNE BİLDİRDİK"Kimsenin yaşamadığı evini malzeme deposu olarak kullanan Korkmaz, "İlk hırsızlık olayında eve geldiğimizde kapı ve pencerelerin kırık olduğunu gördük. Durumu emniyet ekiplerine bildirdik. Evi tamamen dağıtmış ve bir oto teybi almıştı. İkinci hırsızlık olayında da hoparlör çalınmış" dedi. Korkmaz, iki hırsızlık olayında da evinin dağıtıldığını anlatarak, "Ne aradıklarını bilmiyoruz. Her iki olayda da evim darmadağın edilmiş ve zarar verilmiş. Kapıları hırsız girmemesi için kaynak ettirmiştim. İkinci kez camdan girmişti ve bir hafta içerisinde iki kez hırsızlarla muhatap olduk" diye konuştu.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından her iki hırsızlık olayının şüphelisinin aynı kişi olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir haftada aynı evde iki kez soyuldu; hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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