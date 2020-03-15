Malatya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Malatya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

35 dakika önce

Malatya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Malatya'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Malatya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

MALATYA - Malatya'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre,Şirepazarı sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Ali Ganioğlu'ndan iki gündür haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, itfaiyenin yardımıyla girdikleri evde Ganioğlu'nu yerde sırt üstü vaziyette ölü olarak buldu.

Vücudunda herhangi bir yara ve ize rastlanmayan Ganioğlu'nun cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Malatya'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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