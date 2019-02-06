Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

3 dakika önce

Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Malatya'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sancaktar Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan Aysel Zeren'den (61) bir gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis, itfaiye yardımıyla kapıyı açarak eve girince kadını kanepede hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından Aysel Zeren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Zeren'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:04 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum Öksürük Şikayetiyle Hastaneye Giden Kadın, Hastalığını İlk Kez Denenen Yöntemle Yendi

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı Kartal'da Çöken Binadan İki Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 21:07:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]