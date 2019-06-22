Son Dakika Haberleri: Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

1 saat önce

Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu, System.String[]
Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Dilek sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında yalnız yaşayan Saadet Kayaözü'nden (79) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kayaözü'nün cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:47 Kaynak: İHA
Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın girişimcinin çilek başarısı Temizlik yapan kadını taciz eden sapık bir anda neye uğradığını şaşırdı Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 20:29:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]