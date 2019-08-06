Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulunduMALATYA - Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:45 Kaynak: İHA
'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
MALATYA - Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.
Olay, Yeşilyurt
ilçesine bağlı Zaviye Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Tevfik Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Süheyla Torun
'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri Torun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı
ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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