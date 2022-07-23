Malatya'da yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Malatya'da yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu

23.07.2022 11:20
Malatya'da yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle'de yalnız yaşayan Mehmet Özet'ten (70) haber alamayan komşuları, Özet'i balkonda hareketsiz yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özet'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Özet'in cenazesi, ilk inceleme için Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna, burada yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Özet, Doğanşehir, Malatya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da yalnız yaşayan Kıbrıs gazisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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