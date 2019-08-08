Malatya'da yangın
26 dakika önce
Malatya'da bir iş yerinin reklam tabelasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:54 Kaynak: AA
'da bir iş yerinin reklam tabelasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Battalgazi
ilçesi Saray
Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin ışıklı reklam tabelasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde ve apartmanda bulunan bazı dairelerde hasar oluştu.
Maaşını alamadı, restoranı yaktı Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor İstanbul'da aracın motoruna giren bir buçuk metrelik yılan büyük panik yaşattı Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü