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Malatya'da yangın

26 dakika önce

Malatya'da bir iş yerinin reklam tabelasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Malatya'da bir iş yerinin reklam tabelasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin ışıklı reklam tabelasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde ve apartmanda bulunan bazı dairelerde hasar oluştu.
Battalgazi, İtfaiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:54 Kaynak: AA
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