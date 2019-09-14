Malatya'da yangın
1 saat önce
Malatya'da Tellak Pazarı'nda çıkan yangında iki iş yerinde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:42 Kaynak: AA
Malatya'da Tellak Pazarı'nda çıkan yangında iki iş yerinde hasar oluştu.
Merkez Battalgazi ilçesindeki Halfettin Mahallesi'nde bulunan Tellak Pazarı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın 2 iş yerinde hasara neden oldu.
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