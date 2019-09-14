Malatya'da yangın

Yangın 2 iş yerinde hasara neden oldu.

Merkez Battalgazi ilçesindeki Halfettin Mahallesi'nde bulunan Tellak Pazarı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Malatya 'da Tellak Pazarı'nda çıkan yangında iki iş yerinde hasar oluştu.

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