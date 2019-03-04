Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yangında 5 Ev Küle Döndü

Malatya'da Yangında 5 Ev Küle Döndü

1 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangın yandaki evlere de sıçradı.

Malatya'da Yangında 5 Ev Küle Döndü, System.String[]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangın yandaki evlere de sıçradı. Kimsenin kalmadığı evler tamamen küle döndü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde 2 katlı kerpiç bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evde çıkan yangın kısa sürede bitişik olan 4 kerpiç eve daha sıçradı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sabaha karşı söndürülebildi. Yangında can kaybı yaşanmazken ağır hasar gören evler belediye ekiplerince yıkıldı. Belediye ekipleri bugün de bölgede enkaz kaldırma çalışmaları yaptı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:45 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara Hamamönünde Korkutan Yangın! Çok Sayıda İş Yeri Kül Oldu Beyoğlu'ndaki Yangın; Kavga Ettiği Arkadaşlarını Korkutmak İçin Evi Ateşe Vermiş

E.yeni Malatyaspor - M.başakşehir Maçında Var Bozuldu Beyoğlu'ndaki Yangının Şüphelisi Kaçarken Güvenlik Kameralarına Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Yangında 5 Ev Küle Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]