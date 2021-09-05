Malatya'da yanlış okula giden öğrenciyi Milli Eğitim Müdürü Kanbay sınava yetiştirdi - Son Dakika

Malatya'da, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için yanlış okula giden öğrenciyi İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, sınava yetiştirdi.

İOKBS için evden çıkan Yağmur Dursun, yanlışlıkla Yeşilyurt ilçesinde bulunan Vali Galip Demirel Ortaokuluna gitti.

Bir süre sonra yanlış okula geldiğini öğrenen Dursun'a o sırada okulu ziyarete giden Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay yardım etti.

Dursun'u makam aracına alan Kanbay, öğrenciyi sınava gireceği Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'ne yetiştirdi.

Koşar adımlarla sınava yetişen öğrenci Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'a teşekkür etti.

Kanbay ise öğrenciye sınavında başarı diledi.