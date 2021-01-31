Malatya'da yapılan "kardan gelin" görenlerin ilgisini çekti - Son Dakika

Malatya'da yapılan "kardan gelin" görenlerin ilgisini çekti

31.01.2021 13:03
Malatya'da yapılan

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yağan karın ardından iki arkadaşın yaptığı "kardan gelin" görenlerin ilgisini çekti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yağan karın ardından iki arkadaşın yaptığı "kardan gelin" görenlerin ilgisini çekti.

İlçede etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaza bürünürken Erkenek Mahallesi sakinlerinden iki arkadaş kardan gelin yaptı.

Elinde çiçeği, başında duvağı ve belinde kuşağıyla yaklaşık iki metre boyundaki kardan gelin, görenleri şaşırttı.

Kardan gelini yapan Yunus Özen ve Bekir Özdemir, karda eğlenmek isteyip gelin yaptıklarını, kardan gelinlerinin görenlerin oldukça ilgisini çektiğini belirtti.

Doğanşehir, Malatya, Erkenek, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yapılan 'kardan gelin' görenlerin ilgisini çekti - Son Dakika


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