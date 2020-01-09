Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor - Son Dakika
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Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor

6 saat önce

MALATYA'da, genç girişimci Metehan Alp (24) tarafından yaptırılan 'ters ev', görenlerin ilgisini çekiyor.

Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor, System.String[]

MALATYA'da, genç girişimci Metehan Alp (24) tarafından yaptırılan 'ters ev', görenlerin ilgisini çekiyor.

Malatya'da yaşayan Metehan Alp, ölen babaannesi Emine ile dedesi Kemal Alp çiftinden kalan ev eşyalarını kullanarak İstiklal Mahallesi'ne ters ev yaptırdı. Babaannesi ve dedesinin anılarını yaşatmak amacıyla 1 ay önce açılışını yapığı ters ev, 3 oda 1 salondan oluşuyor. Bir ay önce ziyaretçilerine kapılarını açan ters ev, meraklılarını ağırlıyor. Öğrencilerin 10 liraya, yetişkinlerin 15 lira ücret karşılığı ziyaret ettiği 'ters ev' görüntüsü ve içindeki gerçek eşyaları ile görenlerin dikkatini çekiyor.

'ÇOK GÜLÜYOR, ÇOK EĞLENİYORLAR'

Metehan Alp, gelen ziyaretçilerin başlarının döndüğünü belirterek, şunları söyledi:

"İl dışında İstanbul'da, Ordu'da ve Antalya'da birçok ilde bu tarz projeler görmüştüm. Malatya'mıza böyle bir projeyi kazandırmak istedik. Gerçekten çok farklı, nostaljik eşyalarla dizayn ettik. Bu evde kullanılan bütün eşyalar babaanneme, dedeme ait 1980'li yılları anlatan eşyalar. Böyle bir proje yaparak Malatya'ya gerçekten farklı bir şey kazandırdık. Hani bunun devamı nasıl olur, ama gerçekten Malatya için çok güzel oldu. Bu proje Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da tek, ilk defa biz açtık. Umarım Malatya için güzel bir proje olur. Herkesi bekliyorum. Gelenler ise çok farklı bakıyorlar. İçeriye girdiklerinde başlarının döndüğünü söylüyorlar. Fotoğrafları çekip ters çevirdikten sonra tavandan aşağıya sarktığını görünce insanlar, gerçekten çok eğlenceli kareler ortaya çıkıyor. Çok gülüyorlar, çok eğleniyorlar. Çıktıklarında çok memnun olduklarını söylüyorlar. Burası ortalama 150 metrekare, 3 tane odamız, 1 tane salonumuz, 1 mutfağımız buluyor. Onun dışında banyosu, yatak odası, oturma odası, dikiş odası, mutfak, şark köşesi, hepsi eşyalarla dizayn edildi."

Ters evi ziyaret edenler ise ilk girdiklerinde başlarının döndüğünü, çekindikleri fotoğrafı ters çevirdikten sonra ilginç bir hal aldığını söyledi.


Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:04 Kaynak: DHA
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