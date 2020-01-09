Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor - Son Dakika
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Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor

16 dakika önce

Malatya'da yapılan 'Ters Ev' baş döndürüyorMALATYA'da, genç girişimci Metehan Alp (24), tarafından yaptırılan 'Ters Ev' görenlerin ilgisini çekiyor.

Malatya'da yapılan 'Ters Ev' baş döndürüyor

MALATYA'da, genç girişimci Metehan Alp (24), tarafından yaptırılan 'Ters Ev' görenlerin ilgisini çekiyor.

Malatya'da yaşayan Metehan Alp, ölen babaannesi Emine ile dedesi Kemal Alp çiftinden kalan ev eşyalarını kullanarak İstiklal Mahallesi'ne ters ev yaptı. Babaannesi ve dedesinin anılarını yaşatmak amacıyla 1 ay önce açılışı yapığı ters ev 3 oda 1 salondan oluşuyor. Öğrencilerin 10 liraya, sivillerin 15 liraya ziyarete girdiği 'Ters Ev' görüntüsü ve içindeki gerçek eşyaları ile görenlerin dikkatini çekiyor. 1 ay önce ziyaretçilerine kapılarını açan ters ev meraklılarını ağırlıyor.

Metehan Alp, gelen ziyaretçilerin başlarının döndüğünü belirterek, şunları söyledi:

"İl dışında İstanbul'da, Ordu'da ve Antalya'da birçok ilde bu tarz projeler görmüştüm. Malatya'mıza böyle bir projeyi kazandırmak istedik. Gerçekten çok farklı, nostalji eşyalarla dizayn ettik. Bu evde kullanılan bütün eşyalar babaanneme, dedeme ait 1980'li yılları anlatan eşyalar. Böyle bir proje yaparak Malatya'ya gerçekten farklı bir şey kazandırdık. Hani bunun devamı nasıl olur ama gerçekten Malatya için çok güzel oldu. Bu proje Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da tek, ilk defa biz açtık. Umarım Malatya için güzel bir proje olur. Herkesi bekliyorum. Gelenler ise çok farklı bakıyorlar. İçeriye girdiklerinde başlarının döndüğünü söylüyorlar. Fotoğrafları çekip ters çevirdikten sonra tavandan aşağıya sarktığını görünce insanlar gerçekten çok eğlenceli kareler ortaya çıkıyor. Çok gülüyorlar, çok eğleniyorlar. Çıktıklarında çok memnun olduklarını söylüyorlar. Burası ortalama 150 metre kare 3 tane odamız, 1 tane salonumuz, 1 mutfağımız buluyor. Onun dışında banyosu, yatak odası, oturma odası, dikiş odası, mutfak, şark köşesi hepsi eşyalarla dizayn edildi."

'Ters Ev'i ziyaret edenler ise ilk girdiklerinde başlarının döndüğünü, çekindikleri fotoğrafı ters çevirdikten sonra ilginç bir hal aldığını söyledi.

Malatya'da yapılan 'ters ev' baş döndürüyor

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:00 Kaynak: DHA
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