Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı

Doğanşehir ilçesi Fındık Mahallesi'nde, dün 2 ton civarında yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç, O.D. ve Ü.E. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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