Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Doğanşehir ilçesi Fındık Mahallesi'nde, dün 2 ton civarında yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç, O.D. ve Ü.E. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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