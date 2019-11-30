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Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Doğanşehir ilçesi Fındık Mahallesi'nde, dün 2 ton civarında yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç, O.D. ve Ü.E. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Doğanşehir, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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