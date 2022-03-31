Malatya'da "yaralamaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da "yaralamaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan 2 zanlı tutuklandı

31.03.2022 16:41
Malatya'da "yaralamaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da, "yaralamaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, "yaralamaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dabakhane Mahallesi'nde bir işletmede meydana gelen "ateşli silahla kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme" suçu zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği iki şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 'yaralamaya teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçundan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da "yaralamaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçundan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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