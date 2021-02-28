Yaralı serçe hayvan barınağına teslim edildi - Son Dakika

Genç kıza taciz iddiası köyü karıştırdı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi

Bu sevgi başka! Balık tutarken buldu, yüreği bırakmaya el vermeyince evinin önüne dikti

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! İşte konut ve ticarethaneler için uygulanacak yeni tarife

Engelli adamı acımasızca darbedip ölümüne sebep olan vicdansızlarla ilgili yeni gelişme

Malatya'da kanadı kırık vaziyette bulunan yaralı serçe, tedavisi için hayvan barınağına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde yaralı bir serçe bulun vatandaş, polis ekiplerine bildirdi.

Hayvan ve Doğa Koruma ekibince alınanserçe, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağını teslim edildi.

Veterinerler tarafından yapılan muayenede serçenin kanadının kırık olduğunu belirlendi.