Malatya'da yardım paraları evlere götürülecek - Son Dakika

Malatya Valiliği, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilmeye başlanan bin TL'lik ödemelerin artık evlere götürülerek elden teslim edileceğini duyurdu.



Korona virüs salgını sonrası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında sosyal yardım alan hanelere bin TL destek ödemesi 1 Nisan itibariyle başladı.



Malatya'da da yüzlerce kişinin para almak için PTT Şubelerine gitmesi ise yetkilileri harekete geçirdi. Salgının yayılmaması adına birçok önlem alan Malatya Valiliği aldığı yeni karar ile PTT aracılığıyla belirlenen hane başına verilen desteğin 3 Nisan 2020 Cuma Günü saat 10.00'dan itibaren, PTT dağıtıcıları, bekçiler ve güvenlik güçleri tarafından evlere götürülerek elden teslim edileceği belirtildi.



Valilikten yapılan açıklamada bu kapsamda destekten yararlanan vatandaşların artık PTT şubelerine gitmemeleri istendi. - MALATYA