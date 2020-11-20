Malatya'da yardıma muhtaç vatandaşlar için badem fidanı dikildi - Son Dakika

Malatya'da yardıma muhtaç vatandaşlar için badem fidanı dikildi

20.11.2020 13:03
Malatya'da yardıma muhtaç vatandaşlar için badem fidanı dikildi, System.String[]

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alanlara gelir sağlamak amacıyla 9 dekarlık alana badem fidanı dikildi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alanlara gelir sağlamak amacıyla 9 dekarlık alana badem fidanı dikildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arapgir ilçesinde kaymakamlığa ait alana fidan dikim etkinliğinde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, projeyi İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kayıtlı, düzenli olarak yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ek gelir amacıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

Oluşturulan badem bahçesinin yıllık bakım işlerinin tarımsal konularda yetenekli ve projeye gönüllü üreticiler tarafından yürütüleceğini bildiren Macit, "Üretim sonucu sağladıkları tüm gelirler kendilerine kalacaktır. Projede yer alan kişilerin ekonomide aktif, üretken duruma geçerek sürdürülebilir gelire ulaşmaları hedeflenmektedir. Proje ile mesleki becerilerin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin arttırılması, kırsal alanda üreticilere yönelik sürdürülebilir iş olanaklarının oluşturulması amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İlçede badem yetiştiriciliğinin dağınık halde yapıldığını aktaran Macit, oluşturacakları badem bahçesinin örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Macit'in konuşmasının ardından Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Arapgir Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Rauf Ay ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Ayhan fidan dikti.

Arapgir, Malatya, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da yardıma muhtaç vatandaşlar için badem fidanı dikildi - Son Dakika


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