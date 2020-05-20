Malatya'da yardımlaşma derneğine kumar operasyonu - Son Dakika

Malatya'da bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, 4 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

Kent merkezindeki bir yardımlaşma ve dayanışma derneği binasında kumar oynatıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Burada kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, toplam 4 bin 900lira idari para cezası kesildi.

Bir dernek yetkilisi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamaktan işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kumar malzemeleri ile 60 liraya el kondu.