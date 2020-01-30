Malatya'da yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Malatya'da yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı

6 saat önce

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının olduğu ve artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'daki tüm okullarda yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

Malatya'da yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı, System.String[]

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının olduğu ve artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'daki tüm okullarda yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedildi. Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken, 4 kişi yaşamını yitirdi, 481 kişi de yaralandı. Artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'da, valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat'ta başlayacak eğitim- öğretim döneminin 10 Şubat Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Açıklamada, "24 Ocak 2020 Tarihinde meydana gelen Elazığ- Sivrice merkezli Deprem nedeniyle ilimize bağlı; Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitim- öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.


Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem anında sürünerek dışarı çıktı
Festival iptal edildi, 1 ton sucuk Elazığ'da depremzedelere ikram edildi Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:48:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]