Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Malatya
'da internet üzerinden haksız kazanç elde etmek amacıyla yasa dışı bahis ve şans oyunları oynattıkları iddiasıyla 6 şüpheli, göz altına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarında Doğanşehir
ilçesi Sürgü Mahallesi'nde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler U.Ö, A.Ö., T.Ö, E.E, K.S, ve F.B, haksız kazanç elde etmek amacıyla yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatmak iddiasıyla gözaltına alındı.
Ekipler yaptıkları aramada 10 bilgisayar, 6 cep telefonu, 1 iddia kupon makinesi, 1 flaş bellek, 108 CD/DVD, 6 iddia borç listesi, 158 yasa dışı oynanmış iddia kuponu, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alına 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.